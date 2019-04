Concerto Primo Maggio: cantanti, scaletta, orari, diretta e streaming

ROMA – Come ogni anno domani, mercoledì primo maggio, nel giorno dedicato alla “festa dei lavoratori” a Roma si terrà il classico “concertone”organizzato da “CGIL”, “CISL” e “UIL”. Il concerto, come sempre, inizierà intorno alle 15 e sarà trasmesso in diretta anche su “Rai Tre”. Per seguire il “concertone” in streaming basterà andare sul sito ufficiale della “Rai” nella sezione dedicata alle dirette.

A presentare l’evento, per il secondo anno consecutivo, ci saranno Lodo Guenzi, ex giudice di “X-Factor” e cantante de “Lo Stato Sociale” e Ambra.

Questo l’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco:

Noel Gallagher, Ghali, Subsonica, Carl Brave, Manuel Agnelli feat Rodrigo D’Erasmo, Gazzelle, , Canova, Pinguini Tattici Nucleari, Coma_Cose, Anastasio, Fast Animals and Slow Kids, Eugenio in Via Di Gioia, La Municipàl, Bianco feat Colapesce, La Rappresentante di Lista, Omar Pedrini, Izi, Lemandorle, Eman, Dutch Nazari, La Rua, Orchestraccia e Fulminacci.

A loro si aggiungeranno, freschi dell’esperienza al “Festival di Sanremo”, anche Daniele Silvestri, Achille Lauro, Ghemon, Negrita, The Zen Circus, Rancore, Ex Otago e Motta.

Dalle 20 in poi partirà la seconda fase del “concertone”. Seconda fase che andrà avanti fino a mezzanotte. La scaletta al momento non è stata ancora ufficializzata.

Qualche informazione pratica per chi vuole andare a vedere il concerto.

Partiamo dalla base. Il “concertone” del 1 maggio si terrà in piazza di Porta San Giovanni in Laterano a Roma. La zona compresa tra Viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto verrà chiusa al traffico.

Gli orari del trasporto pubblico seguiranno i classici orari dei giorni festivi.

Per l’occasione le metro A e B subiranno una variazione d’orario: anziché chiudere i cancelli alle 23:30, l’orario di funzionamento verrà molto probabilmente posticipato all’1:30. Ma su questo manca ancora una conferma ufficiale.

Le fermate metro più vicine per raggiungere piazza San Giovanni in Leterano sono, per la metro A, “Manzoni” e “Vittorio Emanuele”.