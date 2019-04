Concerto Primo Maggio in diretta su Rai 3: orari, scaletta e streaming

ROMA – Domani, mercoledì primo maggio, è il giorno della “Festa dei Lavoratori”, il giorno, quindi, del “concertone” del Primo Maggio. Qualche informazione pratica. A che ora inizia il concerto e dove si può vedere in televisione? Il concerto di Roma del Primo Maggio inizierà intorno alle 15 e sarà trasmesso in diretta, come sempre, su Rai Tre. A presentare l’evento, per il secondo anno consecutivo, ci saranno Lodo Guenzi, ex giudice di “X-Factor” e cantante de “Lo Stato Sociale” e Ambra.

L’evento sarà seguito in diretta da “Rai Tre” fino alle 18,55. Poi la diretta verrà interrotta fino alle 20. Proprio alle 20 inizierà la seconda fase della diretta. Seconda fase che andrà avanti fino a mezzanotte.

Dove vedere il concerto del Primo Maggio in streaming? Semplice: basta andare sul sito della “Rai” nella sezione dedicata alle dirette.

Questo l’elenco dei cantanti che si alterneranno sul palco:

Noel Gallagher, Ghali, Subsonica, Carl Brave, Manuel Agnelli feat Rodrigo D’Erasmo, Gazzelle, , Canova, Pinguini Tattici Nucleari, Coma_Cose, Anastasio, Fast Animals and Slow Kids, Eugenio in Via Di Gioia, La Municipàl, Bianco feat Colapesce, La Rappresentante di Lista, Omar Pedrini, Izi, Lemandorle, Eman, Dutch Nazari, La Rua, Orchestraccia e Fulminacci.

A loro si aggiungeranno, freschi dell’esperienza al “Festival di Sanremo”, anche Daniele Silvestri, Achille Lauro, Ghemon, Negrita, The Zen Circus, Rancore, Ex Otago e Motta.

Dalle 20 in poi partirà la seconda fase del “concertone”. Seconda fase che andrà avanti fino a mezzanotte. La scaletta al momento non è stata ancora ufficializzata.

