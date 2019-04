Concerto Primo Maggio a Taranto: cantanti, scaletta, diretta e streaming

ROMA – Domani, mercoledì primo maggio, la “Festa dei Lavoratori” si festeggerà anche a Taranto dove dal 2013 è stato organizzato un concerto “alternativo” a quello romano. Sul palco del concerto di Taranto si alterneranno, dalle 14 in poi, diversi cantanti. Ecco l’elenco completo:

Max Gazzè

Elio

Malika Ayane

Colle der fomento

CorVeleno

Andrea Laszlo De Simone

The Winstons

Dimartino

Epo

Mama Marjas

Tre Allegri Ragazzi Morti

Istituto Italiano di Cumbia

Terraross

Bugo

Sick Tamburo

Bobo Rondelli

Maria Antonietta

La scaletta del concerto, al momento, non è stata ancora ufficializzata.

A condurre l’evento ci saranno la giornalista Valentina Petrini, la conduttrice Valentina Correani e l’attore Andrea Rivera. Ad organizzare il tutto, come sempre, Diodato e Roy Paci.

Il concerto si potrà vedere anche in televisione? No. Al momento non è stata organizzata nessuna diretta televisiva del concerto del Primo Maggio a Taranto. L’evento però si potrà seguire in diretta streaming andando direttamente sulla pagina ufficiale del concerto su “Facebook”.

“L’Uno Maggio di Taranto – dice “Diodato” – è un atto rivoluzionario, una piccola rivoluzione che sta cambiando le teste dei più giovani. Per chi nasceva a Taranto le prospettive erano due: Marina Militare o Ilva. Ora si comincia a pensare e a credere che un’alternativa è possibile”.