Concertone 1 Maggio, Ambra Angoini si commuove: “Quest’anno non sarà una festa”

ROMA – Ambra Angoini presenta il Concertone del Primo Maggio che quest’anno non si terrà a piazza San Giovanni per via del coronavirus. L’attrice lancia il concerto da una piazza vuota e si commuove. Ambra è sola in piazza al tramonto.

“Tutti abbiamo bisogno di ripartire non possiamo fare a meno del lavoro, dei diritti e delle tutele. Siamo in Piazza per proteggere quelli che non ci stanno, le domande sono le uniche certezze che abbiamo. Lasciamo la piazza con la volontà di tornarci il prossimo anno con musica e risposte”.

Commossa, l’attrice aggiunge: “Non si tratterà di una festa quest’anno perché ci siamo accorti che tanti operatori sanitari non hanno lavorato con la giusta tutela, ci siamo accorti che è partita la campagna elettorale immediatamente, e di come le falle siano state coperte dai risparmi della gente comune, quella stessa gente che ora sta rischiando il lavoro, ci siamo accorti che troppo dire fa male, soprattutto se confuso. Ma ci facciamo un applauso perché ci siamo accorti tutti di quanta forza siamo capaci”.

Ambra chiude il monologo con una domanda: “Una domanda che ci facciamo spesso ma che questa volta ha un significato diverso: Come state?”.

Successivamente alle sue parole partono le immagini, i racconti e le testimonianze dei lavoratori che raccontano la loro pandemia: gli infermieri, i medici, i commessi di supermercato, gli insegnanti, i cassaintegrati.

Quest’anno il concerto, per via delle restrizioni dovute al coronavirus si sposta in tv con un concerto dal vivo in prima serata su Rai3 – dalle 20 alle 24 -e in contemporanea su Radio2 (con la conduzione di Gino Castaldo e Ema Stokholma).

L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, sarà condotto da Ambra dal Teatro delle Vittorie a Roma, con le esibizioni live dall’Auditorium Musica per Roma e da altri luoghi italiani scelti dagli artisti (fonte: Ansa, YouTube, Repubblica).