Concita De Gregorio chi è, età, altezza, peso, marito, figli, dove e quando è nata, vita privata. Una delle giornaliste italiane più famose e anche una delle più presenti in televisione. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, famiglia, la biografia di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio è nata a Pisa il 19 novembre del 1963. Allo stato attuale ha dunque 58 anni. E’ alta 170 centimetri. Il suo pesp forma si attesta attorno ai 57 chili.

La madre è catalana, il padre toscano di origini siciliane. Consegue la maturità classica e la laurea in Scienze politiche all’Università di Pisa. Durante gli anni dell’università inizia a lavorare come giornalista nelle radio e nelle televisioni locali della regione. Entra nel quotidiano Il Tirreno nel 1985, dove per otto anni lavora nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Concita De Gregorio

Riguardo la sua vita privata la giornalista è molto riservata. E’ sposata con il collega Alessandro Cecioni. I due hanno quattro figli. Profilo Instagram: concitadegregorio.

La carriera di Concita De Gregorio

Dopo l’esperienza nel quotidiano Il Tirreno, approda a Repubblica nel 1998 occupandosi di cronaca e politica. Nel 2001 pubblica Non lavate questo sangue, diario dei fatti del G8 di Genova. Nel 2006 pubblica Una madre lo sa, tra i finalisti del Premio Bancarella.

Viene nominata, nel 2008 e con molte polemiche, direttore de l’Unità. E’ stata la prima donna a ricoprire questo incarico, che svolge fino al 2011 per poi far ritorno a Repubblica. Nel 2010 è insignita del Premio Renato Benedetto Fabrizi e l’anno successivo pubblica il saggio Così è la vita. Dal 2013 al 2016 conduce su Rai3 il programma di letteratura e cultura Pane quotidiano.

Debutta come conduttrice radiofonica su Radio Capital nel 2018 con il programma Cactus, basta poca acqua. Nel 2021 conduce, con David Parenzo, l’edizione estiva di In onda su La7.