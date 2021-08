Conference League, oggi il sorteggio del girone della Roma: dove vederlo in tv e streaming. Il sorteggio si terrà oggi a Nyon, in Svizzera, venerdì 27 agosto, a partire dalle 13.30. La cerimonia sarà trasmessa in tv da Sky Sport 24 al canale 200 e da Sky Sport Football, canale 203. Per gli abbonati Sky il sorteggio sarà disponibile anche in streaming su Sky Go ed anche su Now. Gratuitamente, il sorteggio sarà visibile anche sul sito ufficiale della Uefa.

Conference League, al via la nuova competizione Uefa

La nuova competizione Uefa è pronta ad entrare nel vivo ed ad affiancarsi alla Champions e all’Europa League.

Completati i turni preliminari, si sanno i nomi di tutte e 32 le squadre che parteciperanno. La Roma di Mourinho, vittoriosa anche in casa contro i turchi del Trabzonspor è l’unica squadra italiana che parteciperà al torneo.

Le squadre per partecipano, anche in questa competizione sono 32 squadre con 8 gruppi da 4.

Le squadre vengono suddivise in base al ranking Uefa e a dei coefficenti stabiliti ad inizio stagione. Squadre provenienti dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi.

Conference League, le date della fase a gironi

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Conference League, le date delle fasi successive e della finale del 25 maggio