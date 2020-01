ROMA – “Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtan***”: a dirlo, intervistata da Peter Gomez a La Confessione, sul canale Nove, è Eva Robin’s.

L’artista bolognese ha spiegato al conduttore di non conoscere direttamente l’ex presidente del Consiglio ma di considerarlo “troppo simpatico” per conoscenza indiretta. “Ho delle amiche transessu*** che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d’altri tempi, molto galante, come non ne esistono più”.

All’attrice però dispiace che il fondatore di Forza Italia “abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtan***”.

Robin’s ha mostrato invece molta discrezione. Interpellata da Gomez sul bunga bunga e su eventuali racconti riferiti dalle amiche, l’attrice ha risposto: “Mi hanno detto solo che in ogni bagno c’era un fondotinta… e non era per le ragazze. Lui ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro”.

L’anno scorso Eva Robin’s, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha annunciato l’intenzione di sposare la donna con la quale ha una relazione da 25 anni, ma di cui ha preferito non rivelare l’identità. (Fonte: La Confessione)