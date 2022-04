Constanze Reuscher chi è, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram, Propaganda Live, biografia e carriera. La giornalista Constanze Reuscher è opinionista del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda questa sera 29 aprile su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, laurea, biografia di Constanze Reuscher

Non si hanno molte informazioni riguardo alla biografia di Constanze Reuscher. E’ nata a Brema, in Germania, il 17 ottobre, non si conosce l’anno e quindi l’età della giornalista. Studia per un anno Storia dell’Arte e si laurea in Storia e Letteratura presso l’Università di Amburgo. Intraprende fin da subito la professione di giornalista, lavorando da freelance in diversi giornali tedeschi.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Constanze Reuscher

La giornalista è sposata con Antonio Roccuzzo, anch’esso giornalista, e ha tre figli: Ilaria, Federico e Maximilian. In Italia, dopo aver vissuto per un periodo a Reggio Emilia, oggi la giornalista vive e lavora a Roma. Il suo profilo Instagram conta oltre 6mila follower: constanzereuscher.

La carriera di Constanze Reuscher

Dal 1995 è una giornalista che scrive per German & Italian Media, occupandosi anche della corrispondenza estera. In Italia la giornalista partecipa ad alcune trasmissioni come opinionista. Dal 2018 è presente come opinionista su LA7 nel programma Propaganda Live di Diego Bianchi, tutti i venerdì in prima serata. La giornalista ricopre anche altri incarichi, come quello di consulente per il sindaco di Palermo nella relazione con la stampa estera.