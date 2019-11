Conto alla Rovescia, Gerry Scotti risponde a chi lo accusa di parlare troppo: “Anche per me…”

ROMA – Durante l’ultima puntata di Conto alla Rovescia (il nuovo game show di Canale 5), Gerry Scotti ha risposto alle accuse che gli sono giunte da alcuni utenti dei social network. Premessa: nelle scorse settimane c’era stata una polemica sul modo di condurre del presentatore Mediaset. L’accusa: secondo alcuni telespettatori (che si dilettano anche a scrivere sui social a proposito dei programmi che vedono) Gerry è troppo loquace e il suo modo discorsivo di porre le domande farebbe perdere del tempo al concorrente di turno.

Fatta questa premessa, torniamo alla puntata di Conto alla Rovescia di giovedì 28 novembre. Durante il gioco finale, Scotti ha interrotto le domande e in diretta ha risposto a coloro che lo avevano accusato. Il campione in carica, Antonio, stava rispondendo alla serie di venti domande in tre minuti. Giova spiegare a chi legge che secondo il regolamento, il montepremi accumulato si riduce con il passare del tempo: dunque, in parole povere, prima si arriva a venti risposte esatte maggiore sarà il premio finale. A metà (cioè dopo 10 domande), Antonio conquista il Time Out, ovvero un momento di pausa, che gli spetta per aver risposto positivamente a tre domande consecutive. Antonio allora si rivolge al conduttore: “Che fatica Gerry, è faticoso”.

E Gerry Scotti ha così l’irripetibile occasione per spiegare quanto sia difficile, anche per lui, stare dietro al tempo: “Fatico anche io, perchè Io posso leggere, e lo dico a tutti i sapientoni da casa che sono più veloci: solo quando il computer mi dà il consenso, mi dice sì e mi dà la risposta. Quindi io non sono qui a farvi perdere tempo, io sono qui solo per farvi vincere, questo è chiaro”. (Fonte Mediaset).