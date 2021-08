Coppa Italia e Champions League su Mediaset, il programma. E arriva Riccardo Trevisani

Tra Coppa Italia e Champions League Mediaset si prepara a una stagione calcistica da protagonista con grandi esclusive in chiaro. Inoltre annuncia l’arrivo nel team dei telecronisti di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio. Trevisani si unisce a Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset.

Mediaset, Coppa Italia e Champions League: il programma

Si parte dal 13 al 16 agosto con le sedici partite valide per i trentaduesimi della Coppa Italia che Mediaset trasmetterà in diretta e in esclusiva assoluta su Italia 1 e Canale 20. Coppa Italia e Supercoppa Italiana saranno un punto di forza dei palinsesti dei prossimi tre anni.

Il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva invece l’antipasto della Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Poi dal 14 settembre si parte con la fase a gironi. Mediaset manderà in onda 121 partite all’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Dai club si passa alle Nazionali

Da settembre le partite più spettacolari valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide della Nations League saranno in esclusiva in chiaro sul Canale 20. Un’offerta che proporrà più di 500 partite in diretta per i prossimi tre anni. Infine, la Serie A: domenica 22 e domenica 29 agosto, due speciali in prima serata su Retequattro seguiranno le prime due giornate di campionato, mentre da lunedì 13 settembre su Italia 1 tornerà ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone’ con Piero Chiambretti. E sarà una seconda stagione ricca di novità.