Corinne Clery chi è: età, vero nome, altezza, mariti, figli, malattia, vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro Giorno

Corinne Clery sarà ospite di Oggi è un altro Giorno. Nella puntata di mercoledì 24 febbraio, l’attrice di origini francesi sarà in studio con Serena Bortone.

Corinne Clery probabilmente ripercorrerà la propria carriera professionale. Anche se non mancheranno divagazioni sulla sua vita privata. Sugli amori che l’hanno accompagnata in tutti questi anni sulla cresta dell’onda.

Corinne Clery: età, vero nome, altezza

Corinne Clery è nata a Parigi il 23 marzo 1950. E’ dunque del segno zodiacale dell’Ariete. Il suo vero nome è Corinne Maria Piccolo. Inizialmente usava lo pseudonimo Corinne Piccoli. L’attrice è alta circa 1,70 metri.

Corinne Clery: mariti, figlio, fidanzato, vita privata

Nel 1967, quando aveva solo 17 anni, Corinne si è sposata con Hubert Wayaffe. Dal loro matrimonio è nato Alexandre, unico figlio dell’attrice. Corinne si è poi risposata nel 2004 con l’arredatore Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi. Nel 2010 Ercole è morto e per anni all’attrice francese non è stato attribuito alcun flirt. Nel 2017 l’attrice risultava fidanzata con Angelo Costabile, ma i due si sono lasciati nel 2019, non senza polemiche.

Corinne Clery: il figlio e la malattia

Per molti anni Corinne Clery e il figlio Alexandre Wayaffe non si sono parlati. E’ stata lei stessa a parlarne pubblicamente, anche in tv. Una volta in un’intervista ha detto che il rapporto con Alexandre le aveva anche causato una sorta di malattia.

“Per il dolore mi sono anche ammalata, mi si gonfiava improvvisamente la faccia e il collo e dovevo prendere il cortisone. Un giorno per una banale lite con lui sono venute fuori delle cose che mi hanno fatto dire: ‘Basta, ognuno per la sua strada’. Dopo una settimana ero guarita”.

Poi però aveva detto di non essere dispiaciuta di aver troncato i rapporti: “Alexandre è stato la mia vita è cresciuto con me e io con lui perché ero una bambina ma per me è un capitolo chiuso. Ormai non ho neanche più rancore, mi dispiace solo per lui perché si sta perdendo una grande mamma”.

Corinne Clery carriera: cinema e tv

Il primo film di successo con Corinne Clery è stato Histoire d’O, pellicola erotica del 1975. Soprattutto, è stata la Bond girl Corinne Dufour nel film di James Bond Agente 007 – Moonraker – Operazione spazio (1979). Successivamente ha lavorato molto in Italia, lavorando per lo più in film erotici e commedie. Tra i registi con cui ha lavorato: Sergio Corbucci, Salvatore Samperi, Pasquale Festa Campanile, Carlo Vanzina, Carlo Lizzani, Giorgio Capitani, Lucio Fulci e molti altri. Per vedere la carriera completa di Corinne Clery meglio affidarsi a Wikipedia.