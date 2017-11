ROMA – Corinne Clery non accetta che la si accusi di essere ricorsa a ritocchini estetici e così proprio nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live ha mostrato il seno per dimostrare che fosse vero. “Ora ci credete?”, ha detto la Clery sollevando la maglietta in studio, mettendo così a tacere tutti i suoi accusatori.

Anna Rossi sul quotidiano Il Giornale scrive che dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui Serena Grandi l’aveva accusata di essersi rifatta, ecco che il pomeriggio del 26 novembre la Clery ha dato il via al suo show in diretta: