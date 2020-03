Coronavirus, il nuovo tutorial di Barbara D’Urso: come sfilare i guanti in lattice

ROMA – Barbara D’Urso e il tutorial su come sfilarsi i guanti di lattice. Mediaset ha deciso di rimodulare il suo palinsesto dando largo spazio all’informazione sul coronavirus. Tra i volti noti che sono stati “riconvertiti” non poteva mancare Barbara D’Urso, la regina indiscussa di Canale 5.

La presentatrice, pur mantenendo intatto il suo stile, in tutte i suoi spazi si sta occupando a tempo pieno all’emergenza numero uno in Italia e nel mondo. Per rendere il tutto più chiaro e spettacolare, la D’Urso regala ai suoi telespettatori dei tutorial in cui insegna a come comportarsi con il Covid-19 evitando il contagio. E così, dopo un primo tutorial in cui ha spiegato come lavarsi le mani, ne ha realizzato un altro in cui insegna a sfilarsi correttamente i guanti di lattice.

Nel video vediamo la famosa conduttrice indossa proprio i guanti consigliati dal Ministero della Salute per difendersi dal contagio da coronavirus. Guidata da un medico, Barbara D’Urso ha mostrato il modo corretto per rimuovere in sicurezza i guanti. Effettivamente, pur sembrando un operazione banale, sfilarsi i guanti evitando di toccare le parti sporche e potenzialmente infette non è facilissimo. I guanti devono essere sfilati in modo tale che le dita non entrino mai in contatto con la superficie che ha toccato qualche oggetto. Il secondo guanto proprio per questo va sfilato con un solo dito che viene inserito all’interno dopo aver ovviamente tolto il primo guanto.

Un tutorial di questo genere è forse più utile del precedente sul come lavarsi le mani. Se i guanti vengono sfilati in modo non corretto, il loro utilizzo sarebbe infatti totalmente inutile.

Fonte: Twitter, Mediaset Play