Coronavirus, Belen Rodriguez: "Se avessero annullato la settimana della moda..."

ROMA – “Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo.” Belen Rodirguez ha una sua idea sull’origine dell’epidemia di coronavirus in Italia e in particolare a Milano e in Lombardia. “Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto”, spiega la showgirl argentina in una intervista all’agenzia AdnKronos. La Rodriguez è chiusa in casa, a Milano, con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago.

Coronavirus: in Lombardia 890 morti, quasi diecimila i contagiati.

Sono 9.820 i contagiati dal Coronavirus in Lombardia, 890 i morti (146 solo ieri), 650 le persone in terapia intensiva (45 più di ieri), 4.435 i ricoverati non intensivi. In isolamento domiciliare 2.650, mentre i dimessi sono stati 1.198 (+93).

“La Lombardia sta resistendo con i denti, anche oggi la battaglia l’abbiamo vinta”, ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, esaminando l’ultimo bollettino. Poi, invita nuovamente a non uscire di casa: “Le temperature stanno diventando miti, ma non usciamo il sabato e la domenica. Stiamo a casa anche se c’è il sole. Sabato scorso la situazione era agghiacciante, con gente nei parchi e per strada. Se resistiamo otto giorni, io penso che arriviamo a una svolta”. “Gli effetti delle misure “cinesi”, chiarisce, “non si potranno valutare prima della fine della prossima settimana”.