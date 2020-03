Coronavirus, Flavio Briatore: “Due mesi fa credo di averlo avuto”

ROMA – Flavio Briatore è in collegamento con “Stasera Italia”, il programma di approfondimento dedicato al coronavirus condotto da Barbara Palombelli su Rete4. L’imprenditore racconta di aver probabilmente contratto il coronavirus prima che iniziasse l’epidemia: “Circa due mesi fa – ha spiegato Briatore in collegamento Skype – credo di aver preso il virus, ho iniziato ad avere febbre alta e tosse e sono stato malissimo. Sono andato alla clinica La Madonnina e mi hanno detto che probabilmente era un virus. Poi lo hanno chiamato coronavirus”.

Briatore ha raccontato di essersi ripreso qualche giorno dopo. Ora dice di essere in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria dal punto di vista degli imprenditori: “Bisogna creare liquidità, io sono stato costretto a licenziare molti dipendenti non perché sono fallito o perché sono incapace ma perché è successo questo fatto e il Governo ha fatto chiudere le mie aziende. Ora però bisogna che il governo si prenda carico dei dipendenti licenziati, Conte deve tirare fuori le p***e”.

Briatore crede che le misure adottate dal Governo italiano siano inefficaci. Poi suggerisce la sua via d’uscita dall’emergenza. Il concetto è semplice: copiare la Cina. “Il virus non vola in aria, si propaga con il contatto, dobbiamo far in modo di copiare la Cina, chiudendo tutto per quindici giorno e andando solo a fare la spesa con dei permessi speciali”.

Fonte: TgCom