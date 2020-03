ROMA – “In Italia non ci sono più cibo e acqua potabile. I miei figli comprano la carta igienica negli Stati Uniti”. Così Brigitte Nielsen racconta dai microfoni della Cbs la situazione italiana nei giorni dell’emergenza coronavirus.

I figli dell’attrice abitano a Milano: “È una situazione difficilissima, mio figlio piccolo ha paura”, spiega a The Talk, il programma della Cbs dove si chiacchiera dei fatti di attualità negli Stati Uniti e nel mondo. “Parlo ogni giorno con loro che si trovano nella zona più pericolosa”, ha continuato.

Un racconto quello dell’attrice non veritiero che è stato affrontato ieri sera, domenica 15 marzo, a Live Non è la d’Urso. Sul caso è intervenuto Aaron, il,figlio dell’attrice ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

“Io ho parlato con mia madre – ha spiegato il ragazzo – si stava riferendo a mio fratello minore, Raoul. Non è stato detto questo, lui stava solo raccontando che mancavano le cose quando è andato a fare spesa nei supermercati. Mamma poi si riferiva all’acqua in bottiglia (clean water), non a quella potabile. Vivo a Milano, so com’è qui. Si riferiva solo a una giornata. Ripeto, non ha mia detto che non c’è cibo. Il giorno stesso l’ha specificato in un post su Instagram”.

Ad intervenire, però, è Vladmir Luxuria che, interrompendo Aaron, attacca l’attrice: “Abbiamo bisogno di gente che ci dia solidarietà, amore, non abbiamo bisogno di gente che ci infanghi già stiamo soffrendo, già ci basta la sofferenza che abbiamo non abbiamo bisogno di persone che in questo momento parlino male anche dell’Italia, perché l’Italia sta soffrendo”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)