Coronavirus, Caterina Balivo: “Non dormo con mio marito da dieci giorni per precauzione”

ROMA – Caterina Balivo ha confidato in collegamento a “Italiasì“, la decisione che ha preso assieme a suo marito, Guido Maria Brera, in questo periodo che impone a tutti la massima attenzione per evitare ogni rischio di contagio del Coronavirus.

La conduttrice di Vieni da Me, programma tra quelli interrotti in questo periodo, ha raccontato: “Io e mio marito dormiamo separati da dieci giorni”, ha rivelato Caterina Balivo in collegamento da casa con lo studio di Rai Uno: “Lo facciamo per precauzione, se uno di noi due si dovesse ammalare l’altro potrebbe prendersi cura dei bambini, visto che i nonni non sono vicini”.

E la scelta maturata in famiglia e rivelata su Rai 1 dalla Balivo ha ottenuto il beneplacito di Rita Dalla Chiesa: “Una scelta difficile, ma comprensibile, brava Caterina!”.

Nel collegamento tv, la parola è passata ad un certo punto a Guido Maria Brera, a cui il conduttore Liorni ha chiesto di esprimere un suo parere sull’Unione Europea ai tempi del Coronavirus: “L’Europa non ci deva deludere. Noi siamo europeisti convinti. E in quanto tali vacilliamo e teniamo duro. Nei prossimi giorni sapremo se ne è valsa la pena o no dell’Europa. Questa è una grande occasione anche per l’Italia. Nel senso che siamo rimasti anche indietro nel gruppo dei Paesi membri dell’Unione. Ma è un po’ come se in un Gran Premio cominciasse a piovere e entrasse la safety-car e allora noi, che siamo rimasti faticosamente indietro negli ultimi 20 anni, abbiamo l’occasione di riagganciare il gruppo”. (fonte ITALIASI’)