Coronavirus, Daniela Martani: “I vegani hanno meno possibilità di essere contagiati”

ROMA – Daniela Martani, ex gieffina e vegana convinta, dice la sua sull’emergenza coronavirus. Se per Eleonora Brigliadori “la pandemia è una bufala“, per la Martani la responsabilità di questa emergenza è dovuta all’uomo e al suo rapporto con gli animali: “Se il mondo fosse stato vegano non ci sarebbe stato il coronavirus”.

“Noi vegani siamo gli unici ad evitare che si diffondano questi virus – ha detto a La Zanzara -. Mangiando la carne e certi tipi di animali si diffondono i virus. Avete mai sentito di un virus che deriva da ceci o dai fagioli?”.

I vegani, secondo lei, sarebbero anche più protetti in questo periodo: “Hanno meno possibilità di prendere il virus. Il sistema immunitario è molto più elevato rispetto a chi mangia carne. Quest’anno non mi sono presa nemmeno un raffreddore. E’ la natura che si riequilibra. Siamo troppi, questo virus potrebbe riequilibrare il pianeta. Dobbiamo imparare moltissimo da quello che sta succedendo”.

L’ultimo pensiero va alle regioni italiane più colpite dal coronavirus, ossia Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: “L’area più colpita è la Pianura Padana e lì c’è la maggiore concentrazione di allevamenti intensivi”. (fonte LA ZANZARA)