ROMA – Diego Bianchi, il conduttore di Propaganda Live noto come Zoro, è stato sottoposto a tampone per il coronavirus in ospedale. Dopo qualche giorno di influenza, Bianchi si è recato all’ospedale Spallanzani di Roma per il test, che è risultato negativo.

A raccontare la disavventura è stato lo stesso Bianchi, che ha spiegato come dopo qualche giorno di influenza ha deciso di recarsi allo Spallanzani per sottoporsi ai test e scongiurare l’ipotesi di un eventuale contagio da Coronavirus.

Il conduttore di Propaganda Live ha detto: “Un po’di paura ma tutto bene, ho fatto un tampone di controllo ed è risultato negativo. Venerdì (domani, ndr) conduco”. (Fonte Leggo)