MILANO – Un mese fa, Diletta Leotta spopolava tra palco del Festival di Sanremo e nei principali stadi italiani, ora, come tutto il resto del Paese, deve accontentarsi dello smart working.

Anche la Leotta ha deciso di dare il buon esempio, così ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, con una sua foto in tenuta casalinga, per scrivere: “Pronta per lo smart working”.

Certo, non tutti possono lavorare da casa ma ci sono alcuni mestieri che si prestano perfettamente al lavoro a distanza tramite computer.

L’isolamento casalingo è una delle chiavi per sconfiggere il coronavirus. Meno persone ci sono in giro per la città e meno possibilità esistono che il virus prenda piede.

Un provvedimento analogo è stato preso dal governo cinese per sconfiggere il coronavirus. Dopo mesi di contagi, in Cina sta tornando la normalità.

Ora tocca a noi che siamo stati il secondo Paese più contagiato da questo tremendo virus dopo la stessa Cina.

Sono costretti ad andare a lavorare fuori da casa solamente le persone che svolgono lavori di pubblica utilità.

Tra questi professionisti, quelli che lavorano a contatto con il pubblico sono obbligati a rispettare le seguenti norme di condotta: devono tenere la distanza di un metro dal loro interlocutore e devono indossare guanti e mascherine protettive.

Isolamento e precauzioni, solo così si sconfigge in tempi rapidi il coronavirus.