ROMA – Dopo l’inseguimento in elicottero di Barbara D’Urso anche Agorà, in onda su Rai 3, si mette a dare la caccia ai fuorilegge della quarantena. E lo fa con tanto di drone e Cavalcata delle Valchirie in sottofondo.

Nel video di Pomeriggio 5, ripreso a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza, l’inviata della D’Urso commentava le immagini concitate riprese dall’alto di un uomo sorpreso a passeggio con il cane sulla spiaggia di Jesolo. “Ecco Barbara, Barbara! L’uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case e lo stiamo inseguendo! Andrea, inquadra”.

Quasi la medesima cosa accade sulla tv di Stato. “Si fermi c’è il drone“, urla l’agente all’inseguimento di un runner in fuga nel video trasmesso da Agorà. Il tutto sottolineato dalle note di Wagner come nella scena del bombardamento al napalm di Apocalypse Now. Solo che non è la tv del pomeriggio e delle esagerazioni alle quali la D’Urso ci ha abituati. E’ Raitre.