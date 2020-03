ROMA – Eleonora Brigliadori sfodera, nuovamente, la sua teoria anti-scienza. Dopo aver annunciato su Facebook il suo pensiero sul coronavirus (“è una finta pandemia“), aggiunge: “Vogliono solo che siamo noi terrorizzati per poterci poi spolpare meglio?”.

E sfida il presidente Giuseppe Conte che ha varato un decreto urgente per contrastare l’emergenza in Italia con misure restrittive che tutti (o quasi) stanno rispettando.

La Brigliadori, però, dichiara di non volersi attenere da quanto stabilito dal Governo: “Inorridisco alle parole di Conte. Parole false che sanciscono un’unica cosa: che la libertà è stata calpestata!!! asservita al potere economico a cui questi politici hanno sottoposto la propria mancanza totale di moralità. Questo annuncio sancisce il saldo dell’Italia”. Per poi aggiungere: “Io uscirò quando e dove vorrò”. Un gesto che le potrebbe costare anche l’arresto.

La 60enne si domanda: “Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici per le forze dell’ordine per i soldati che sono arrivati in Italia… tutti senza mascherine… loro no! Loro non hanno paura? Oppure c’è qualcos’altro che non ci dicono?”.

“Adesso fate voi le vostre riflessioni e poi ditemi chi è fuori di testa. O fuori dalla grazia di Dio, perché mente sistematicamente per scopi ben diversi da quelli sanitari” conclude. (fonte FACEBOOK)