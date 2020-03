ROMA – Continuano i casi di giornalisti positivi in Rai: dopo quelli di Serena Bortone, conduttrice di Agorà, e di Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, il sito Lo Specialista comunica che anche Francesco Giorgino potrebbe essere risultato positivo.

A portare all’isolamento delle rispettive redazioni dei programmi Rai sono state le presenze di due politici ospiti poi risultati positivi al tampone del coronavirus: Bortone aveva infatti ospitato il vice ministro dell’istruzione Anna Ascani, mentre in studio da Sciarelli era andato il vice ministro della salute Pierpaolo Sileri.

Lo stesso Sileri è stato ospite di Giorgino al Tg1, e proprio per questo motivo, secondo quanto scrive Lo Specialista, il giornalista e anchorman sarebbe stato messo in quarantena preventiva.

In isolamento anche l’intera redazione di Chi l’ha visto? Sarà l’azienda a decidere in merito a una ulteriore sospensione cautelativa di 15 giorni, così come è avvenuto per Porta a Porta e Bruno Vespa, che si è molto lamentato della decisione presa dopo la partecipazione di Nicola Zingaretti, risultato positivo al coronavirus e ospite di Vespa il 4 marzo. Proprio tutti questi casi hanno portato ad una stretta sugli ospiti dei programmi Rai: vietata la presenza in studio, solo collegamenti da remoto.

Nel frattempo, ricorda Dagospia, non accennano a placarsi le polemiche all’interno del Tg1 per l’arrivo di Rainews sui primi tre canali Rai, anche se nella serata di domenica è stata ripristinata l’edizione del Tg1 Economia delle 16:30, edizione che produrrà il Tg1 e che verrà trasmesso in simultanea su Rainews. (Fonti: Dagospia, Lo Specialista, Affari Italiani)