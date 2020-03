ROMA – Fedez attacca Radio Maria. Il rapper e sua moglie Chiara Ferragni in questi giorni sono molto impegnati nel sostenere gli ospedali che stanno lottando contro l’emergenza coronavirus.

“A causa del Coronavirus molti ascoltatori non possono andare in posta per il bollettino a favore di Radio Maria,si potrebbe superare questa difficoltà con un “Sepa straordinario” mantenendo la donazione abituale e limitatamente a questo periodo”, sono queste le parole di un post divulgato sulla pagina ufficiale Facebook della radio. L’emittente ha parlato di un momento di difficoltà e ha invitato tutti a fare delle donazioni, ma il gesto non è piaciuto a molti sui social, tra i tanti a Fedez.

“Radio Maria vergognosa. Le priorità di chi dovrebbe mettersi a disposizione dei più bisognosi. Ma la Chiesa esattamente, quale aiuto concreto sta dando per il Paese che gli ha scontato 5 miliardi di euro di IMU oltre a pregare fortissimo e fare il digiuno?”, ha commentato Fedez sulla sua pagina Instagram.