ROMA – “Se metto la maschera? Sì di bellezza”. Protagonista della involontaria gaffe è Arisa che così ha risposto a Domenica In in collegamento da casa.

Alla domanda di Mara Venier, su come trascorresse le giornate in casa al tempo del coronavirus, la cantante ha risposto candidamente: “Metto la maschera”. “Ma per proteggerti, come quando vai a fare la spesa?”, le ha chiesto la conduttrice. “No, no, quella di bellezza, così per passare il tempo”, ha risposto Arisa spiazzando di fatto zia Mara.

“Ti vedo un po’…così – ha detto allora la Venier per stemperare l’imbarazzo- Sei sola a casa, non c’è il tuo fidanzato?”. “No – ha spiegato Arisa – nel momento in cui hanno chiuso tutto lui era da un’altra parte, e quindi ci sentiamo solo via Whatsapp”.

Nel corso del collegamento la cantante non ha nascosto la sua malinconia: “I miei genitori vivono in Basilicata, hanno la campagna, respirano l’aria fresca. Abbiamo temuto per i nostri nipoti che che stanno in Inghilterra. Ogni giorno ci sono delle sorprese e degli stati d’animo altalenanti. Pensiamo per il bene sempre”.

Fonte: Domenica In