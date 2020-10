Il coronavirus non ha risparmiato né Gerry Scotti, né Lillo Petrolo di ‘Lillo e Greg’. Lo hanno annunciato loro stessi in maniera differente.

Gerry Scotti ha utilizzato i suoi profili sui social network postando il seguente messaggio:

Lillo Petrolo invece ha comunicato la sua positività nel corso di una intervista rilasciata a Boris Sollazzo, direttore artistico del Festival del cinema di Salerno, Linea d’Ombra.

“Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito la forza virale, questo virus ha una forza devastante.

È una cosa che dura venti giorni, con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia; è un’influenza moltiplicata per dieci.

Io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una “str*nzat*”, non la rifarei, anche perché a causa di questa “str*nzat*” me lo sono preso.

Si può fare tutto, ma in sicurezza. Bisogna stare molto attenti. È un virus di una forza devastante” (fonti Instagram e Fanpage).