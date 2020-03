ROMA – Coronavirus, contagiata anche Giuliana De Sio: “Paura, dolore e solitudine feroce ma l’ho sconfitto”. L’attrice da due settimane è in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma e racconta il dolore passato prima di sconfiggere definitivamente il virus.

“Questa felicità non c è più – scrive in un post su Facebook accanto alla foto – Sono stata in silenzio anche perché non avevo voce né parole per la mia narrazione dell’orrore. Nemmeno adesso ce l’ho, spero che in un secondo tempo troverò le parole e l’energia per descrivere l’invivibile e l’impensabile che mi torturano da settimane… Sono in isolamento allo Spallanzani da due settimane per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournè a meta febbraio. La solitudine feroce di questa situazione e il dolore fisico e mentale che ne derivano sono la prova piu dura a cui io sia stata sottoposta in tutta la mia vita”.

L’attrice sente il bisogno di condividere questo momento: “Sentivo per ora, con le poche energie che mi sono rimaste di comunicarvi questo, anche un po’ per spiegare la mia improvvisa scomparsa dal profilo e dalla pagina, ora spero che il mio telefono non si scatenerà più di quanto non abbia fatto in queste lunghe lunghissime giornate fatte di paura mancanza di respiro e solitudine siderale”.