ROMA – Il coronavirus rischia di fermare anche il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è infatti bloccato in un hotel a Milano a causa delle misure restrittive attuate dal governo. Secondo quanto riferito dal sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe valutando l’idea di fargli condurre la puntata di mercoledì 11 maggio in collegamento dalla sua stanza d’albergo. Ma viste le evidenti difficoltà tecniche e logistiche non è escluso che la diretta possa del tutto slittare.

Del resto il palinsesto Mediaset ha già subito importanti modifiche: proprio a causa dell’emergenza sono state sospese le trasmissioni Domenica Live, Verissimo e Cr4-La Repubblica delle donne, per far posto a strisce di approfondimento sull’attualità. Nel momento in cui tutta Italia è costretta a casa a guardare la televisione, sarebbe un’ottima occasione per rilanciare gli ascolti del reality.

Intanto sui social c’è chi azzarda ipotesi fantasiose: un ritorno di Alessia Marcuzzi, storica conduttrice del reality, che essendo residente a Roma potrebbe sostituire Signorini.

Fonte: DavideMaggio.it