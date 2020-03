Coronavirus, programmi La7 realizzati a Roma in onda senza pubblico

ROMA – Anche i programmi di La7 realizzati a Roma, a partire dal 4 marzo, andranno in onda senza pubblico per via dell’emergenza coronavirus.

Il direttore di La7 Andrea Salerno comunica che fino a nuovo aggiornamento, tutti i programmi di La7 realizzati su Roma andranno in onda senza pubblico. La disposizione, che inizialmente riguardava programmi come L’Aria che Tira e Tagadà, trasmessi dal centro di produzione di La7, riguarderà anche Piazzapulita, Propaganda Live, Non è l’Arena e diMartedì, realizzati invece in studi esterni.

“Se serve – ha detto la conduttrice Myrta Merlino aprendo la puntata di L’Aria che Tira nello studio senza pubblico – svuotiamo gli studi. Facciamo quello che ci viene chiesto di fare… Stiamo a un metro di distanza, non stringiamoci la mano. Certo, non è facile non dare un bacio in fronte al proprio figlio prima che vada a scuola, non baciare sulle labbra la persona che si ama, ma bisogna combattere questo virus”.

Fonte: FanPage, Ansa.

Coronavirus, il primario di Codogno: “Il nostro anestesista ha salvato tutti dalla catastrofe”

“Tireremo il fiato per altri due giorni, poi capiremo se qui la grande ondata dell’epidemia è passata oppure è solo all’inizio”. Stefano Paglia, 49 anni, è il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, nel Lodigiano, epicentro del focolaio lombardo di coronavirus.

Qui è scoppiata l’epidemia dopo il ricovero del cosiddetto “paziente 1”.

“All’inizio – spiega – aveva i sintomi classici di un’influenza e per due volte ha negato relazioni sospette con la Cina. Non rispondeva alle terapie ed essendo giovane era stato invitato invano a rimanere in ospedale sotto osservazione. Si è ripresentato il 19 notte, la polmonite si era aggravata, nessun farmaco funzionava. Nel primo pomeriggio di giovedì 20, dopo il trasferimento dalla medicina alle terapie intensive, si è accesa la lampadina all’anestesista che ha salvato tutti dalla catastrofe”.

Poi una collega “forzando il protocollo, ha fatto fare il tampone. Prima ancora di avere conferme, personale e reparti sono stati messi in sicurezza”. Secondo il primario, tuttavia, il virus circolava a Codogno molto prima che scoppiasse l’emergenza, almeno da fine gennaio: “I medici di base registravano un boom di polmoniti: ci siamo preparati senza aspettare i finanziamenti”.

“La priorità? Quella del primo giorno. Rallentare il contagio per salvare Milano, le grandi città della Lombardia e il resto del Nord Italia”, perché “se a Milano, Bergamo e Brescia la percentuale di positivi nei prossimi giorni raggiungerà quella del Basso Lodigiano e ora della Bergamasca, l’organizzazione sanitaria finirebbe sotto forte stress. Per fortuna chi deve sapere, lo sa”. Poi, conclude: “Dobbiamo tenere duro ancora un paio di giorni. Tra domani e venerdì nella zona rossa scadono le due settimane di quarantena. Si tratta di un termine cruciale per capire il comportamento del Coronavirus. Faremo i conti e analizzeremo la tendenza. Anche Milano e l’Italia sapranno qualcosa di più su quanto ci aspetta. Si deve assolutamente rallentare il contagio e continuare a riorganizzarci per aumentare gli spazi riservati, a vari livelli, al Covid-19. La fase più assurda forse è passata, ma davanti potremmo misurarci con quella più drammatica. Lavorando con la testa però dimostreremo che la scienza guarisce”.

Fonte: La Repubblica.