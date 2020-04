Coronavirus, Landini si commuove in diretta: “Ho perso una persona molto cara”

ROMA – Il segretario della CGIL Maurizio Landini, ospite di Agorà, su Rai Tre, si è commosso in diretta (qui il video) mentre parlava dell’emergenza coronavirus e della crisi economica in corso.

Questa crisi, le parole di Landini, “è molto pesante, tocca corde familiari e personali e dopo credo si veda la vita con occhi diversi in cui conta molto di più la centralità delle persone e i loro bisogni”.

Landini a questo punto fa fatica a parlare. La conduttrice gli chiede: “Mi sembra di capire che qualche persona a lei vicina sia stata colpita”.

“Ho avuto problemi in famiglia – ammette Landini commosso – mi è mancata una persona molto cara”.

Landini e la crisi economica.

“Trovo fuori luogo – aveva detto poco prima Landini parlando della crisi economica – chi oggi pensa che il problema si risolve reintroducendo i voucher o addirittura peggiorando i diritti delle persone che dovranno andare a lavorare- Questa emergenza deve farci riflettere che quando si riparte, e dovremo lavorare insieme, con gli scienziati e il comitato scientifico, per vedere tutti gli strumenti per farlo e ci si deve rendere conto che non si può tornare a situazioni precedenti in cui abbiamo già pagato dei prezzi, la precarietà nel lavoro e i tagli fatti negli anni alla sanità”.

Fonte: Agorà.