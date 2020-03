Coronavirus, Leonardo Greco è ancora malato: “Sangue dalla bocca, ma miglioro”

ROMA – Leonardo Greco sta tenendo aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo che è risultato positivo al coronavirus. L’ex tronista di Uomini e Donne, ha spiegato, attraverso un video pubblicato su Instagram, che soffre ancora per il virus, ma che sta avendo dei veri miglioramenti.

L’ex tronista era stato subito ricoverato e adesso sta seguendo una precisa terapia da casa. “Sono qua per condividere il mio pensiero e per parlarvi dell’evolversi della mia situazione. Io ogni giorno miglioro. Ho ancora qualche problema di respirazione: avendo una polmonite, non riesco a fare tante cose, mi affatico. Ieri sera ho starnutito e ho perso sangue dalla bocca, ma sono cose normali, purtroppo” ha raccontato.

Secondo l’ex tronista, non bisogna assolutamente minimizzare, facendolo passare per una leggere influenza: “Io ne sono ancora dentro, ne sto uscendo bene. Ma c’è ancora troppa gente che non ha capito la gravità della situazione. Io fin da subito mi sono speso per la causa, da quando la gente credeva che fosse una semplice influenza. […] Tanta gente la sta sottovalutando”. (fonte INSTAGRAM)