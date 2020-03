ROMA – Non succedeva dal 1991: si è aperta con Linus in solitaria la puntata del 9 marzo di Deejay Chiama Italia. A condurre con lui non c’era l’inseparabile Nicola Savino, perché costretto preventivamente a casa, in seguito al caso di contagio da coronavirus nella redazione delle Iene.

La trasmissione di Italia 1 è stata infatti sospesa per due settimane, nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi. Mediaset ha quindi invitato a scopo cautelativo tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. E così è stato anche per Savino.

A fare compagnia a Linus ci sono comunque Matteo Curti, presenza fissa del programma, e il regista Alex Farolfi. A parte l’effetto straniante dei primi minuti gli ascoltatori hanno subito ritrovato il clima familiare che da sempre contraddistingue la trasmissione radiofonica.

Fonte: Radio Deejay