MADRID – Il coronavirus colpisce anche La Casa di Carta. Ad annunciarlo su Instagram è Itziar Ituño, l’attrice che interpreta l’ispettrice Raquel Murillo, poi unitasi alla banda con lo pseudonimo di Lisbona.

Postando una sua foto sdraiata sul letto di casa, l’attrice appare sorridente ma visibilmente provata. “Ciao a tutti! – annuncia – E’ ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. E’ coronavirus”.

“Il mio caso è lieve e sto bene – spiega l’attrice – ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune”.

“E’ un momento di solitudine e generosità! – conclude – State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbiate cura di voi”.

Fonte: Instagram