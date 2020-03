Coronavirus, Mara Venier si commuove a Domenica In: “Torneremo ad abbracciarci presto”

ROMA – Mara Venier, tornata a Domenica In dopo lo stop forzato della scorsa settimana dovuto all’emergenza coronavirus, si commuove lanciando un filmato: “Una puntata che mai avrei pensato di fare, di solito si comincia sempre in allegria, in musica, questa volta cominciamo in maniera diversa, ma volevo essere con voi, vicina a chi sta soffrendo, vicina a chi è in prima linea, a tutti i parenti che hanno perso qualcuno” ha detto la conduttrice.

“E’ strano essere qui con pochissime persone, ringrazio tutti gli operatori della Rai con le mascherine pronti a portare il servizio pubblico nelle vostre case” ha aggiunto la conduttrice.

“E’ molto strano, non c’è il pubblico, io sono abituata a toccare, sono molto carnale nei miei rapporti, sono portata ad abbracciare tutti, adesso non possiamo farlo, mi auguro che presto si possa tornare ad abbracciarci tutti” confessa.

Poi in studio viene lanciato un filmato di tutti gli abbraccia di Mara Venier ai suoi ospiti. Un momento di grande commozione che la stessa conduttrice rivede commuovendosi in diretta. (fonte DOMENICA IN)