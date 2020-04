MILANO – Dopo giorni difficili, per la malattia e la paura, Nicola Porro è risultato negativo al coronavirus ed è tornato a condurre Quarta Repubblica.

Il suo programma è andato di nuovo in onda regolarmente su Rete Quattro la sera di lunedì 6 aprile, parlando delle misure previste nel decreto Liquidità per le imprese appena varato dal governo Conte.

La notizia della negatività del giornalista era arrivata una settimana fa, con i due tamponi negativi come richiesto in questi casi. La malattia era durata a lungo: il 9 marzo scorso Porro aveva annunciato di essere risultato positivo e di essersi messo in quarantena in casa, a Roma, mentre la famiglia si trovava al sicuro in Svizzera.

Nelle settimane seguenti aveva testimoniato le fasi della malattia, che lo aveva messo a dura prova, con aggiornamenti sul suo sito e sul suo canale YouTube. Adesso l’uscita dalla malattia.

“Ho trascorso dei brutti giorni, sono stato male – ha raccontato Porro -. Ma è veramente poco importante quello che mi è successo, non ne parleremo troppo. È importante però dire che io mi sono sentito fortunato per tre motivi e che valgono per me, ma non per tutti”.

Il primo motivo, ha spiegato il giornalista, è che “il coronavirus mi ha preso in forma non mortale”. Inoltre lui ha potuto continuare a fare il proprio lavoro mentre “tanti italiani non possono uscire di casa. Sono fortunato perché, e lo voglio dire con grandissima chiarezza a tutti voi che mi ascoltate da casa, io ho fatto i test e ho saputo di avere questa malattia. E dopo che l’ho affrontata ho avuto ulteriori test per certificare che era certamente finita e oggi non posso contagiare altri”. (Fonte: Quarta Repubblica)