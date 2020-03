ROMA – Il Grande Fratello Vip continua seppur all’esterno della casa più spiata, l’Italia è stretta nella morsa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di coronavirus.

I concorrenti vengono costantemente informati sulla situazione, ed è proprio sulla base degli ultimi dati che Paola Di Benedetto si è lasciata andare ad un commento fuori luogo.

“Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti“ ha detto la ex Madre Natura di Ciao Darwin.

Frasi che ovviamente non sono sfuggite ai telespettatori che si sono subito scatenati sui social. “Quindi mia nonna che ha altre patologie può morire tranquillamente?”, ha scritto qualcuno.

C’è chi però ci è andato giù più pesante: “Sei una str***. Pensa se prendesse ai tuoi nonni. E comunque prende anche ai bambini e quindi devi stare zitta“.

Infine c’è chi ha chiesto la squalifica immediata della concorrente dal reality. Una scelta condivisa da molti. Non resta che attendere che cosa succede e se ne parlerà nella puntata di questa sera, in onda come sempre su Canale 5. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)