ROMA – Paola Ferrari fa gli auguri di pronta guarigione a Nicola Porro, il collega risultato positivo al coronavirus. Ma scivola in una clamorosa gaffe.

“Un abbraccio a Nicola Porro. Come black soon”, ha infatti scritto la conduttrice Rai. Peccato che letteralmente il suo messaggio, tradotto dall’inglese, significhi: “Torna presto nero”.

Ferrari evidentemente voleva scrivere “come back soon” (torna presto), ma è stata protagonista di questo scivolone social che non è sfuggito agli utenti.

Decine i commenti, alcuni ironici altri anche volgari, postati sotto al tweet. Qualcuno ha scritto: “Dice che lo chiamavano ‘viso pallido’ a Nicola!”. E qualcun altro: “Pensavo fosse il profilo fake, giuro”. O: “Porro is the new black”.

Porro ha raccontato lunedì sera, intervenendo in collegamento da casa alla trasmissione Stasera Italia, il suo contagio da coronavirus, che ha portato alla cancellazione del suo programma, Quarta Repubblica. (Fonte: Twitter)