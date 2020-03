ROMA – Piero Chiambretti e la madre Felicita ricoverati all’ospedale Mauriziano di Torino per coronavirus. Ne dà notizia su Twitter Vladimir Luxuria che esorta gli utenti: “Facciamo sentire loro tutto il nostro affetto… ce la farete!”

Interpellata telefonicamente dall’agenzia Agi, Luxuria ha spiegato: “Mi sono sentita, in maniera spontanea, di fare quel post per far sentire a Piero tutto l’affetto delle persone che gli vogliono bere”.

“La notizia in realtà da un po’ era nell’aria – ha aggiunto – E quando ho saputo che era ricoverato ho scritto quel post per dimostrargli il mio affetto e per dirgli che andrà tutto bene. Ce la faranno sia lui che la mamma. Lei è anziana, ma è una donna fortissima e sono sicura che ce la farà”.

Nei giorni scorsi Mediaset ha comunicato la sospensione di #CR4 – La Repubblica delle Donne, la trasmissione di cui Chiambretti è autore e presentatore, in seguito alla riorganizzazione dei palinsesti aziendali per l’emergenza coronavirus per cui viene data priorità ai programmi di approfondimento giornalistico.

Nell’ultima puntata del programma di Rete 4 erano presenti Michelle Hunziker, Clizia Incorvaia, Jessica Notaro, Antonio Maggio, Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi. Ospiti in studio oltre al cast fisso: Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Maria Vittoria Longhitano e Ambra Lombardo.

Serena Grandi: “Con Chiambretti baci e abbracci, mi metto in auto-quarantena”

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte, ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottate mi metto in autoquarantena’’, ha detto all’Adnkronos Serena Grandi.

“Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – dice l’attrice-, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo”.

“Ora che ci penso -rivela- dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno e ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia a cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! -prosegue- dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso -dice ancora la Grandi- speriamo che finisca tutto per il meglio’’.

