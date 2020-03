Coronavirus, i programmi tv sospesi per l’emergenza: la lista Rai e Mediaset

ROMA – L’emergenza Coronavirus mette a dura prova anche le emittenti televisive. Dopo l’ultimo provvedimento del governo, che prevede la chiusura dell’intero territorio italiano, Mediaset e Rai hanno comunicato i nomi delle trasmissioni che sono state sospese e che non andranno in onda fino a data da destinarsi.

Programmi tv Rai sospesi per l’emergenza Coronavirus:

La Corrida (Rai Uno);

Made in Sud (Rai Due).

Programmi tv Mediaset sospesi per l’emergenza Coronavirus:

Domenica Live (Canale 5);

Verissimo (Canale 5);

CR4, La Repubblica delle Donne (Rete 4);

Le Iene (Italia Uno);

Quarta Repubblica (Rete 4).

A rischio Forum di Barbara Palombelli, in onda ogni mattina su Canale 5 dalle 11 alle 13. Stando ad una indiscrezione riportata da Tv Blog, le registrazioni del format sono state sospese. Il talk show dovrebbe però andare in onda fino a venerdì 13 marzo grazie alle registrazioni effettuate in precedenza. (fonte FANPAGE)