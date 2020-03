Coronavirus, in Rai saltano La Prova del Cuoco e Vieni da Me

ROMA – Il palinsesto televisivo, causa coronavirus, continua a subire stravolgimenti.

Alberto Dandolo, via Dagospia, ha raccontato gli ultimi cambiamenti in Rai.

Capitolo uno: da venerdì, 13 marzo, al posto della Prova del Cuoco andrà in onda Storie Italiane. Capitolo due: da lunedì, 16 marzo, al posto di Vieni da Me andrà in onda La Vita in Diretta. Capitolo tre: I Soliti Ignoti da domenica, 15 marzo, andrà in onda in replica. Capitolo quattro: L’Eredità andrà in onda regolarmente fino al 22 marzo. Poi solo repliche.

Capitolo cinque: da venerdì, inoltre, saranno sono sospese le registrazioni di Buongiorno benessere e tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo. Questo il punto sulla televisione al tempo del coronavirus. Televisione che aveva già subito diversi cambiamenti in questi giorni.

Ecco un breve elenco dei programmi cancellati. Almeno fino ad oggi. Partiamo dalla Rai: La Corrida, Made in Sud. E da oggi sono sospese anche le registrazioni de I soliti ignoti di Amadeus. Mediaset: Domenica Live, Verissimo, La Repubblica delle Donne, Le Iene e Quarta Repubblica di Nicola Porro (risultato positivo al coronavirus).

Sospese, queste sono le voci, anche le registrazioni di Forum.

All’elenco poi, come detto, si dovranno aggiungere Vieni da Me, La Prova del Cuoco e i programmi che andranno in onda solo in replica.

Stop, questa è una delle ultime notizie, anche per Porta a Porta. Stop che Bruno Vespa non ha preso bene. Anzi.

“Apprendo – dice Vespa – che la direzione generale della Rai avrebbe deciso di non mandare in onda ‘Porta a porta’ nelle giornate di oggi, mercoledì, giovedì. Da soldato, sono abituato da sempre a rispettare le decisioni aziendali. Ma questa mi sembra gravissima e pretestuosa”.

Fonte: Dagospia, Ansa.