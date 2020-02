Coronavirus, Rita Dalla Chiesa: “Ischia boicotta i turisti del nord? Possiamo vivere anche senza andarci”

ROMA – Una signora di Ischia, spaventata, diciamo così, dall’epidemia di coronavirus, al porto ha accolto alcuni turisti provenienti gridando “Vergogna”. Il video nelle scorse ore è stato condiviso un po’ ovunque. E Rita Dalla Chiesa, via Twitter, ha ricordato che si può anche non andare a Ischia:

“Ma la signora di Ischia???? Amici del Nord – scrive Dalla Chiesa – ci sono tanti di quei posti belli in Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive… Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri”.

“Nessuna discriminazione razzistica, l’isola è votata da sempre all’accoglienza – ribatte il sindaco Enzo Ferrandino – e la nostra intenzione era ed è esclusivamente quella di tutelare il diritto alla salute di isolani e turisti. Quanto al post di Rita Dalla Chiesa, non possiamo che sorprenderci per le sue parole e invitarla presto a Ischia per farle toccare con mano il nostro millenario spirito di accoglienza”.

“Rimaniamo fedeli ai nostri valori: accoglienza, ospitalità e cortesia, siamo fiduciosi in una veloce risoluzione dell’emergenza – scrive il tour operator Imperatore Travel – Il nostro è un lavoro splendido, ma a volte difficile. Fin quando possibile, con le giuste forme di reciproca prevenzione continueremo a fare dell’accoglienza il nostro pane quotidiano contribuendo a confermare la nostra isola quale meta vacanziera ambita e sicura”.

Fonte: Twitter, Huffington Post.