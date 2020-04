MILANO – Scontro in diretta tv tra Luisella Costamagna e Alessandro Sallusti sui morti per coronavirus in Lombardia. Accade nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4, in onda lunedì 13 aprile.

La lite esplode quando la giornalista punta il dito contro la Regione Lombardia, accusandola di avere “troppi morti” sulla coscienza. Tesi ribattuta con impeto dal direttore del Giornale che la invita a dire almeno “un grazie” a chi, seppur commettendo errori, lavora notte e giorno in prima linea per salvare vite.

“Vorrei che si facesse luce sulle responsabilità, perché ci sono accuse sulla Regione Lombardia che pesano come macigni”, insiste Costamagna.

Mentre Sallusti continua a urlare nel microfono: “Ma vuoi dire grazie alla regione Lombardia che ha salvato migliaia di persone?”. “Costamagna, ti esce un grazie? Che qui morivano come mosche?”. (Fonte: Quarta Repubblica)