Coronavirus. Simona Ventura sulla tv di Stato con l’astrologo per chiedere alle stelle

ROMA – Coronavirus, forse è lecito occuparsi anche degli aspetti meno seri, come l’oroscopo, in diretta sulla tv di Stato, per consultare le stelle sulla fine del contagio. Parliamo – ne discute Adnkronos – del programma di Rai 2 condotto da Simona Ventura, ‘Settimana Ventura’.

Domenica scorsa, in collegamento è apparso l’astrologo Mauro Perfetti. ‘Coronavirus, cosa dicono le stelle’ il tema dell’intervento che ha scatenato proteste sui social. Al centro del dibattito su Twitter e Facebook, l’incredulità davanti alla leggerezza con cui l’emergenza sanitaria in corso è stata trattata sulla seconda rete. “Più Voltaire, meno Otelma”, liquida la questione il Corriere della Sera.

“Ma stiamo scherzando?”, la domanda ricorrente nei tanti tweet contro la trasmissione di chi si dice di volta in volta “basito”, “senza parole”, “sotto choc”. “Non ci meritiamo anche questo”, l’amara considerazione di alcuni utenti, che ora chiedono che si ponga fine “a certi siparietti”, mentre si domandano come “trovino asilo nelle reti nazionali queste inutili fandonie e i relativi personaggi”, richiamando Rai2 alla “serietà”.

E tra chi domanda spiegazioni alla rete c’è anche il Cicap, che su Facebook ha pubblicato un post sull’argomento: “Spettabile Rai2, in materia di coronavirus è meglio ascoltare i medici che gli astrologi, non vi pare?”. Finora nessuna risposta. (fonte AdnKronos)