ROMA – Come sta passando la quarantena da coronavirus Francesco Totti? A svelarcelo è Diletta Leotta attraverso una intervista registrata per il programma “Dazn Calling”.

Le dichiarazioni rilasciate da Totti a Diletta Leotta sono riportate da corrieredellosport.it.

“Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare: cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, ci dedichiamo alla cucina…

Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite.

Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?”.