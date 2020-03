Coronavirus, il videomessaggio di Alfonso Signorini al Gf Vip commuove i concorrenti

ROMA – Anche i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip vengono costantemente informati dell’emergenza coronavirus in corso in Italia. L’ultimo messaggio è quello inviato nel pomeriggio di ieri, martedì 17 marzo, dal conduttore Alfonso Signorini, che racconta come gli italiani stanno reagendo alle misure restrittive imposte dal governo per arginare il contagio.

“Noi italiani stiamo dimostrando a noi stessi di essere un grande popolo, che lotta e non si piange addosso – dice il conduttore del reality di Canale 5 – Dovete sapere infatti che in questi giorni sono tantissime le dimostrazioni di solidarietà messe in piedi dalle persone. C’è chi canta, chi fa lezioni online di cucina e fitness, chi raccoglie fondi in sostegno di strutture sanitaria”.

Nonostante la positività di Signorini, molti inquilini della casa appaiono provati e commossi. Ognuno reagisce a modo suo. Patrick e Valeria sono i più loquaci. Adriana invece è senza parole. Tra i più emozionati Antonella Elia, che segue il videomessaggio del conduttore in silenzio, e Paolo Ciavarro, che si asciuga gli occhi ripetutamente. (fonte GRANDE FRATELLO VIP)