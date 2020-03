ROMA – Virginia Raggi è andata in giro per i parchi di Roma a chiedere alla gente di andare a casa, seguita dalle telecamere di Pomeriggio 5. Il tutto commentato in diretta da Barbara d’Urso (qui il video).

Nel video si vede la prima cittadina di Roma che spiega alle persone perché è necessario stare a casa, promettendo grandi festeggiamenti una volta che l’epidemia sarà finita.

L’appello è rivolto soprattutto a chi sceglie di allenarsi e andare a correre nei parchi della città rimasti aperti perché non recintati (il resto delle aree verdi di Roma sono state chiuse il 13 marzo).

La sindaca si presenta ai suoi cittadini a volto scoperto, senza mascherina, e fa presente a chi si trova nel parco che non è il momento di mollare.

“Organizzeremo dei festeggiamenti, faremo di tutto, nel momento in cui saremo usciti da questa spirale”, afferma. “Lo so che è difficile, lo sappiamo tutti, ma non possiamo mollare proprio in questo momento”.

La Raggi e la sua collaboratrice, tra le espressioni di totale approvazione della D’Urso in studio, si recano anche da un altro cittadino che sta facendo attività fisica per comunicare anche a lui il messaggio. (fonte POMERIGGIO 5)