Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre positivi al coronavirus. I due, entrambi ex di Uomini e donne, hanno contratto il Covid in Sardegna.

Altri due volti dello spettacolo positivi al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. si tratta di Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre, tutti e due ex partecipanti della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu la scelta di Mattia Marciano, in un video Instagram ha fatto sapere di aver contratto il virus.

La Deganello è tornata da una vacanza in Sardegna con l’amica Giulia Latini, anche lei risultata positiva al coronavirus. Come quest’ultima, anche Vittoria si è messa in isolamento domiciliare e accusa un po’ di febbre, oltre all’assenza di olfatto e gusto. Si trova in casa da sola nella sua Verona.

Nel video Vittoria Deganello dice: “Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post che ha fatto Giulia ieri, vi dico che ho fatto anch’io il tampone lo stesso giorno che l’ha fatto Giulia a Roma, appena siamo tornate dalla Sardegna, e sono risultata positiva pure io. Come vedete dalle stories, quindi, sono in isolamento domiciliare. Sto abbastanza bene, ho qualche sintomo, mi sento molto stanca e debole”.

“Il primo giorno ero iperattiva – prosegue – poi ho avuto un calo. Ho qualche linea di febbre e un po’ di mal di testa. Una cosa che mi è spuntata stamattina, che anche questo è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cibo, odore o profumo, niente, non sento assolutamente niente come fosse aria”.

Anche Andrea Melchiorre positivo al coronavirus.

Un altro ex di Uomini e Donne con il coronavirus, contratto in Sardegna. Andrea Melchiorre in un video dice: “Sono qui in Sardegna dal 2 agosto e sono positivo. Mi è arrivato adesso il test. Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto in questi 20 giorni, lo dico qua: fate il tampone. Non ho sintomi e adesso starò qui altri 15 giorni in attesa di un altro tampone. Chi è stato a contatto con me vada a fare il tampone e stia lontano dalle persone”. (Fonte Instagram).