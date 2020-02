MILANO – Wanda Nara come Giulia De Lellis. Anche la compagna del calciatore Mauro Icardi ha deciso di indossare una mascherina per proteggersi dal Coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa attraverso alcune storie pubblicate su Instagram dall’aeroporto. “Non sono riuscita a comprarla perché erano tutte esaurite”, scrive Wanda Nara riferendosi alla mascherina. “Una venditrice dell’aeroporto me ne ha regalata una inutilizzata che aveva, perché viaggio molto e quindi ne ho bisogno”.

A proposito di mondo del calcio, Marek Hamsik, che gioca in Cina, ha deciso di tornare in patria, in Slovacchia, per non essere contaminato dal Coronavirus. L’ex calciatore del Napoli tornerà in Cina solamente quando la situazione si sarà normalizzata.

Il Coronavirus terrorizza tutti, Wanda Nara e Giulia De Lellis con la mascherina. Le storie finiscono su Instagram.

Poco prima di Wanda Nara, Giulia De Lellis con la mascherina per paura di essere contagiata dal coronavirus. In una storia su Instagram, l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta: “Sono un super ansiosa, sarà anche un esempio sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succedono queste cose, mi dispiace ma io sono veramente ipocondriaca. Capitemi, scusatemi”.

Proprio sulle stories di Instagram Giulia De Lellis appare con la bocca coperta per il pura del contagio: “Non si trovano più di nessun tipo – ha spiegato – neanche quelle leggere. Meglio queste che nulla, volevo anche i guanti”.