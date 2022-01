Corrado Formigli chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlie, vita privata, Instagram, dove vive, laurea, biografia e carriera. Il giornalista Corrado Formigli conduce questa sera 13 gennaio il programma Piazzapulita. Il programma è in onda su LA7 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Corrado Formigli

Corrado Formigli è nato a Napoli il 24 marzo del 1968. Ha 53 anni. Comincia a fare il giornalista a Paese Sera alla fine degli anni ottanta a Firenze. Studia giurisprudenza e durante l’università si trasferisce a Londra, dove inizia a scrivere per Il manifesto. Dopo un anno da corrispondente, viene chiamato alla redazione romana del quotidiano per occuparsi di politica e spettacoli. Nel 1994 approda in Rai per Tempo reale.

Moglie, figlie, dove vive, Instagram, vita privata di Corrado Formigli

Il giornalista è sposato con una donna di nome Stella. La coppia ha due figlie: Viola, nata nel 2009, e Sofia, nata nel 2001. Formigli vive a Roma. Il suo profilo Instagram conta più di 16mila follower: corradoformigli.

Il suo sogno da bambino era quello di diventare un pilota di go kart: “Correvo in pista coi go kart, ho una passione smodata, insanabile”, ha rivelato il giornalista durante un’intervista.

La Fiat ha denunciato Formigli per un servizio fatto per Annozero che, a loro dire, avrebbe causato un calo nelle vendite di una loro automobile, la MiTo. “Chiesero a me e alla Rai 20 milioni di euro, cosa che ovviamente non mi rendeva molto sereno. Nessun giornale ospitava un mio commento. Poi in secondo grado fui assolto con formula piena e nessuno scrisse mezza riga“, ha raccontanto il giornalista in un’intervista a Rolling Stone.

La carriera di Corrado Formigli

Dal 1996 al 1999 Formigli è assunto a Mediaset come inviato delle trasmissioni Moby Dick e Moby’s, su Italia 1. Nel 2000 torna in Rai come inviato speciale. Lavora nelle trasmissioni Circus di Rai1, Il raggio verde e Sciuscià. Nel 2003 Formigli passa alla neonata Sky TG24, dove firma e conduce per 5 anni il talk politico Controcorrente. Dal 2008 torna a lavorare con Michele Santoro come autore e co-responsabile delle inchieste di Annozero su Rai2. Ha collaborato con BBC Radio, con Il Fatto Quotidiano, la rivista Elle e l’edizione italiana di How To Spend It, rivista de Il Sole 24 ORE.

Dal 2011 Formigli è autore e conduttore, su LA7, del talk show politico Piazzapulita. Nel 2014 è il primo giornalista italiano a entrare a Kobanê, in Siria, e documentare per Piazzapulita l’assedio dell’ISIS.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI CORRADO FORMIGLI