Corrado Guzzanti chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, vita privata, sorelle, padre, personaggi. Stiamo parlando probabilmente di uno dei migliori comici italiani degli ultimi 30 anni. Ora si rimette in gioco con Lol 2. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Corrado Guzzanti

Corrado Guzzanti è nato a Roma il 17 maggio 1965. Allo stato attuale ha dunque 56 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. E’ alto 177 centimetri e il suo peso forma si attesta intorno ai 90 chili.

Dopo avere frequentato il liceo scientifico (dove raccolse una bocciatura) e la facoltà di Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, senza però conseguire la laurea, esordì come autore scrivendo un pezzo per un provino della sorella Sabina. Il buon esito di questo primo approccio segnò l’inizio della carriera artistica di entrambi.

Nel 1988 collaborò alla redazione dei testi dei programmi televisivi L’araba fenice di Antonio Ricci, Non-stop III (Enzo Trapani) e La TV delle ragazze. L’esordio in qualità di attore teatrale avvenne l’anno successivo, quando ottenne una parte nello spettacolo Il fidanzato di bronzo, prodotto dalla sorella e da David Riondino; entrato nel gruppo comico di Valentina Amurri, Linda Brunetta e Serena Dandini nel 1989, debuttò in televisione all’interno della trasmissione Scusate l’interruzione, dove portò in scena il suo primo personaggio, il regista di film horror Rokko Smithersons.

Moglie, figli, Instagram, la vita privata di Corrado Guzzanti

Guzzanti è molto riservato sulla propria vita privata. Anzi, riservato è un eufemismo, visto che non sappiamo assolutamente niente. Non dovrebbe avere moglie e figli (ma il condizionale è d’obbligo). Forse una compagna o una fidanzata? Ah, saperlo…

Tra l’altro il suo account ufficiale Instagram non aiuta, visto che posta spesso foto in compagnia delle sorelle.

Sorelle, padre, la famiglia di Corrado Guzzanti

È figlio del giornalista e politico Paolo Guzzanti, fratello di Sabina e Caterina e pronipote dell’ex ministro Elio Guzzanti (zio del padre).

Personaggi, imitazioni, la carriera di Corrado Guzzanti

I personaggi di Corrado Guzzanti possono essere divisi in due categorie principali: da un lato le creazioni originali, quali il regista Rokko Smithersons, l’istrionico e “coatto” adolescente tifoso romanista Lorenzo, riproposto in Aniene in età matura con il figlio consumista e tifoso laziale, il santone Quelo, la procace conduttrice Vulvia, il gerarca fascista Barbagli, il poeta Brunello Robertetti, il cardinale Pizzarro e il dottor Livore, dipendente da psicofarmaci e perennemente perseguitato dall'”olio de mamma”, causa di una forte crisi di coppia con la moglie abruzzese; dall’altro le imitazioni di personaggi reali, come Gianfranco Funari, Fausto Bertinotti, Francesco Rutelli, Giovanni Minoli, Emilio Fede, Antonello Venditti, Gabriele La Porta, Umberto Bossi, Romano Prodi, Giulio Tremonti, Gianni Baget Bozzo, Enrico Ghezzi, Edward Luttwak, Walter Veltroni e Vittorio Sgarbi.

Tuttavia, per un quadro completo della lunghissima carriera di Guzzanti, rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.